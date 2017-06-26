Приставы Менделеевска совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд «Дорожный пристав».

Так, работниками ГИБДД был остановлен гражданин Ч., долг которого составил 259 тысяч рублей. 45-летний житель Менделеевска попал в поле зрения судебных приставов из-за нерегулярных выплат по кредиту.

В рамках исполнительного производства судебные приставы отдела Менделеевского и Тукаевского районов РТ установили, что личный автомобиль неплательщика находится в залоге у банка. Автомобиль марки «Чери» изъяли и передали на ответственное хранение банку.

Во время исполнительных действий также был составлен акт описи и ареста автомобиля «Датсун». Долг его владельца на момент ареста составлял 230 тысяч рублей. Уже на следующий день хозяин легковушки явился в отдел судебных приставов с квитанций об оплате суммы в 200 тысяч рублей. Оставшуюся часть задолженности гражданин обязался погасить в ближайшее время, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Татарстан.