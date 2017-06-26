Председатель совета кластера «Российский Маглев» Анатолий Зайцев предложил решить транспортный вопрос с Камским инновационным территориально-производственным кластером через строительство высокоскоростной линии на магнитной подушке.

В Закамье предложили пустить поезда на магнитной подушке. Такое заявление было сделано на прошедшем сегодня в Кабмине РТ заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». На заседании были озвучены преимущества данной технологии.

«Подвижной состав находится в подвешенном составе – это и есть левитация. Перемещается, как правило, линейным двигателем. Поэтому там нет контакта механического, нет контакта электрического и система долговечна. Жизненный цикл около 50 лет», – прокомментировал Анатолий Зайцев.

Председатель совета кластера «Российский Маглев» выразил надежду на сотрудничество с республикой, отметив высокий уровень делового климата в регионе.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил заинтересованность в проекте и в необходимости обсуждения озвученных предложений с руководителями проекта ВСМ Москва – Казань.