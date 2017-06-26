В настоящее время не определены органы власти, ответственные за составление административных протоколов по данным нарушениям.

Сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку депутаты поддержали предложенные изменения в КоАП РТ и в закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РТ государственными полномочиями РТ по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», сообщает «Татар-информ».

Глава Минобрнауки РТ Энгель Фаттахов пояснил, что в соответствии с законом о государственных языках РТ, тексты вывесок с наименованием органов госвласти, местного самоуправления, государственных органов, предприятий, учреждений и других организаций должны оформляться на государственных языках Татарстана.