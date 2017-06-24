Мэр Казани ознакомился с ходом капитального ремонта детского сада №165 комбинированного вида Ново-Савиновского района.

Капремонт в детском саду не выполнялся со времен перестройки. Решение о капремонте данного дошкольного учреждения было принято в ноябре прошлого года мэром Казани. Тогда в аварийном состоянии была стена перехода и одно из крылец, ремонта требовала кровля. Трещины были не только на фасаде, но и внутри здания. Кроме того, по предписанию Роспотребнадзора требовался ремонт стен, потока, вентиляционной системы в пищеблоке.

Ильсур Метшин проинспектировал ход капремонта детского сада №165 и заключил: «Любо-дорого смотреть! Радуемся вместе с вами. Дети вернутся сюда как в сказку, - поделился впечатлениями от увиденного мэр. - Хорошо помню, как здесь было раньше и какие изменения произошли – просто небо и земля».

Окончательно ремонтные работы будут завершены к концу лета, сообщается на сайте мэрии Казани.