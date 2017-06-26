Спортивный документ является обязательным для прохода на стадион, где проходит футбольный матч.

- Паспорт болельщика обеспечивает безопасность, поскольку он выдается только после того, когда личность прошла тщательную проверку, - отметил на пресс-конференции Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан-министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов.

За время проведения матчей в Казани было отказано в проходе на стадион 15 болельщикам. По словам Шайхутдинова, основными причинами таких санкций может служить повреждение спортивного документа и недостоверные сведения его обладателя.