Во время матча было передано 4800 гигабайт информации.

Во время матча Мексика – Португалия, который прошел на «Казань Арене» 18 июня, к внутренней системе Wi-Fi подключались более 36 тыс. пользователей. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре для неаккредитованных журналистов Кубка конфедераций в Казани заместитель Премьер-министра РТ — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

Также, по словам министра, было передано 4800 гигабайт информации. А время работы наружных экранов на арене сотавило 1712 часов.

«Я хочу отметить, что “Казань Арена” – это первый в России стадион, на котором организовали свой WI-FI на стадионе», — отметил министр.

Напомним, Кубок конфедераций стартовал 17 июня матчем сборных России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Также матчи турнира принимают Москва, Казань и Сочи. 18 июня в столице РТ сыграли сборные Португалии и Мексики, 22 июня на стадионе Kazan Arena прошла встреча Германии и Чили. 24-го здесь сразились команды России и Мексики. Всего Казань примет четыре игры: последний матч пройдет 28 июня — столица Татарстана примет полуфинал Кубка конфедераций.