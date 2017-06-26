В Татарстане реализуется республиканская программа по капитальному ремонту подростковых клубов. В эти дни в Казани и Набережных Челнах открылись объекты после реконструкции, сообщает ИА «Татар-информ».

«В республике успешно осуществляется огромное количество молодежных программ. Одна из них – капитальный ремонт. Мы ремонтируем наши лагеря и подростковые клубы, и каждый год мы эти программы лонгируем», – подчеркнул на церемонии открытия молодежный центра им. А. Гайдара в Казани министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

Здесь стало традицией проведение многочисленных творческих фестивалей и конкурсов. В сентябре начнется набор детей в цирковую студию, школу английского языка, театр танца и других не менее увлекательных направлений.

В открытии подростково-молодежного клуба «Чайка» в Набережных Челнах приняли участие мэр Автограда Наиль Магдеев. Для гостей были организованы выступления творческих коллективов и мастер-классы от педагогов центра, работали игровые площадки.

На базе клуба «Чайка» реализуются такие проекты, как Координационный совет актива подростково-молодежных клубов, проект «Юный техник», «Военный городок», «Лидер плюс», а также занятия по лего-конструированию и робототехнике.

Кроме того, накануне в Набережных Челнах открылся Центр детского творчества № 5, расположенный на базе гимназии № 77. В классах и мастерских обновили оснастку, укомплектовав высокотехнологичным оборудованием.