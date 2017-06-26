По сравнению с 2016 годом количество бюджетных мест сократилось на 250.

В Татарстане в 2017 году выделено 15 806 бюджетных мест, сообщил сегодня на брифинге в республиканском Кабмине первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов. 1247 бюджетников будут зачислены на специалитет, 5252 – на магистратуру, 9307 – на бакалавриат. Отметим, что в 2016 году бюджетных мест было больше на 250. Сокращение бюджетных мест в соответствии с государственной политикой в сфере образования, направленной на оптимизацию системы высшего образования, наблюдается в основном за счет снижения цифр по приему на гуманитарные направления подготовки.

Прием документов от абитуриентов очной и заочной форм обучения стартовал 20 июня, а завершится 26 июля.

Каждый абитуриент может подать документы не более чем в пять вузов, в каждом из них на три направления подготовки.