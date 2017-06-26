Ректор Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Юсуп Якубов оформил подписку на «Казанские ведомости» в подарок председателю Совета ветеранов спорта РТ Владимиру Осипову.

- Владимир Иванович – заслуженный тренер по дзюдо и просто замечательный человек. «Казанские ведомости» большое внимание уделяют спортивным темам. Газета помогает мне следить за актуальными событиями в городе, стране и мире. Я сам каждый день окружен спортом, поэтому эта рубрика для меня одна из самых важных и любимых. Также мне интересны общественно-политические темы. Каждый день у нас есть много возможностей проявить себя и сделать доброе дело, поэтому мы все должны стремиться совершать добрые дела для окружающих нас людей, - говорит Юсуп Якубов.

Напоминаем, что акция #ПодариПодписку проводится в Республике Татарстан по инициативе АО «ТАТМЕДИА» третий подписной сезон. В рамках проекта АО «ТАТМЕДИА» призывает подарить подписку на газеты и журналы своим родным и близким, коллегам по работе, а также подписать в благотворительных целях ветеранов войны, детские дома, дома престарелых и другие социальные учреждения.

Подписная кампания на второе полугодие 2017 года завершится 29 июня этого года.