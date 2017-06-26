В Казани происходит «Культурный сдвиг» и показывают на улице спортивное кино

В столице Татарстана в дни проведения Кубка конфедераций проходит фестиваль уличного перфоманса. На суд зрителей представлены такие проекты, как «Культурный сдвиг», летний уличный кинофестиваль с показами спортивного кино, фестиваль «Арт-проспект», где можно услышать выступления диджеев, уличных музыкантов.

Желающие творить могут поучаствовать в пленэрах казанских художников, выступить на «Литературном дворике». Площадки уличного перфоманса находятся в центре города на улице Баумана, Кремлевской набережной, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, парке Урицкого, Аксенов-саду, площади у стадиона «Казань Арена». Об этом сообщается на сайте мэрии Казани, где есть подробное расписание всех мероприятий.

Раиля МУТЫГУЛЛИНА

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