Желающие творить могут поучаствовать в пленэрах казанских художников, выступить на «Литературном дворике».

Площадки уличного перфоманса находятся в центре города на улице Баумана, Кремлевской набережной, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, парке Урицкого, Аксенов-саду, площади у стадиона «Казань Арена». Об этом сообщается на сайте мэрии Казани, где есть подробное расписание всех мероприятий.