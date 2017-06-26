Утвержденный лимит будет предназначен, в том числе, на 23 государственные программы и 16 федеральных целевых программ. Об этом сообщила сегодня на встрече Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы от республики замминистра экономики РТ Наталья Таркаева.

Татарстан не первый год доказывает, что средства, выделенные из федерального бюджета, работают исправно. Республика хорошо справляется с выполнением госпрограмм, и результаты этой работы высоко оценены ведущими международными агентствами.

По итогам национального рейтинга 2017 года Татарстан третий год подряд объявлен регионом-лидером, обеспечивающим наиболее благоприятные условия для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.