ООО «ИК» Муслюмовского района погасило долги по зарплате перед 265 сотрудниками своего сельхозпредприятия. Общая сумма погашенного долга составила 1 миллион 88,5 тысяч рублей.

Это результат планомерных мероприятий, которые проводит межведомственная комиссия и Координационный совет по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Предприятия, организации республики, на которых зафиксированы систематические невыплаты зарплат, платежи в «конвертах», находят в поле зрения комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.