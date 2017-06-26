Все вносимые изменения связаны с ограничением движения на участке около стадиона «Казань-Арена».

28 июня, в день полуфинального матча между Португалией и Чили, в Казани перекроют 9 улиц, на 8 запретят парковку, на 14 – проезд грузовиков. По проспекту Ямашева в обоих направлениях сократят маршруты автобусов, троллейбусов и трамвая №5. У последнего временно конечными остановками станут «Ветеринарная академия» и «Ул. Адоратского». Трамвай №6 закроют на время ограничений.

Все вносимые изменения связаны с ограничением движения на участке около стадиона «Казань-Арена»: общественному транспорту придется изменить прямые траектории движения на участке Ветеринарная академия – проспект Ямашева.

Так, автобусные маршруты №10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 44, 45, 46, 49, 55, 60, 62 будут следовать в соответствии от начальной точки в сторону Ново-Савиновского района до остановки «Ветеринарная академия», затем разворачиваться на проспекте Ямашева и далее следовать в обратном направлении к конечным остановкам или по дублирующим маршрутам в противоположную сторону (актуально для маршрутов №10 и 10а, №35 и 35а). С противоположной стороны от конечных точек эти маршруты будут следовать до остановки «Улица Адоратского», также поворачивать на проспекте Ямашева и продолжать движение в обратном направлении, возвращаясь к конечной остановке или, в случае противоположно направленных дублирующих маршрутов 10 и 10а, 35 и 35а, – продолжать движение по траектории маршрута-пары.