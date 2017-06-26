С 19 по 25 июня в чешском Оломоуце прошел чемпионат Европы среди студентов по настольному теннису.
По итогам соревнований студентки казанского инновационного университета имени Тимирясова (ИЭУП) добились сенсационного успеха, выиграв во-первых, в командных соревнованиях (Анна Блажко, Екатерина Гусева, Светлана Мохначева).
Кроме того, в личном первенстве первое место завоевала Анна Блажко, второе место досталось Екатерине Гусевой, а третье – Светлане Мохначевой. Также третье место в парной зачете завоевали Анна Блажко и Екатерина Гусева.
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