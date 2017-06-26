День отца считается международным праздником. Его отмечают в целом ряде стран, однако в России этот день еще не входит в список официальных праздников. Нашла ли поддержку среди наших граждан инициатива введения новой даты в календаре?



Согласно исследованию, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), значимость семейных праздников (День матери, День отца, День семьи, любви и верности) в нашем обществе признается и ощущается большинством граждан. Россияне считают, что такие дни помогают задуматься о семейных ценностях (44%), провести время с семьей (39%), поблагодарить близких за тепло и заботу (36%). Лишь 14% всех опрошенных считают эти праздники незначимыми.

По данным ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», идею установления Дня отца в России как официального праздника поддерживают около двух третей наших сограждан (62%). Выше эта доля среди женщин (67%) и молодежи (78% в возрасте 18 - 24 лет). Также значимость праздника в большей степени ощущают люди, не имеющие детей, воспитывавшиеся отцом в неполной семье. При этом дата празднования скорее не имеет серьезного значения. Об этом сказали 30% респондентов, поддерживающих идею установления праздника или не выступающих категорически против. Среди возможных вариантов мнения разделились практически поровну: третье воскресенье июня (дата празднования, принятая во многих странах мира) выбрали бы 16%, столько же (16%) высказались за последнее воскресенье октября (близко к дню рождения многодетного князя Дмитрия Донского), а 12% сказали, что эта дата должна совпадать с Днем матери.

Данные опроса прокомментировала директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова: «Продвижение семейных ценностей, формирование на этапе социализации у молодежи ролевой модели ответственного родительства (в том числе - ответственного отцовства) - важные задачи, решение которых позволит обеспечить гармоничное воспитание подрастающего поколения. Традиция празднования Дня отца (независимо от того, признан этот праздник официально или нет) способствует акцентированию внимания на особом влиянии, оказываемом отцами на процесс становления личности, повышению их социального статуса в обществе».

Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.