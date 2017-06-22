Энтеровирусная инфекция - группа острых вирусных инфекционных заболеваний, вызываемых энтеровирусами. Инфекция поражает преимущественно детей и характеризуется лихорадкой, поражением миндалин, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, кожными проявлениями и поражением других органов и систем.

Наиболее тяжелыми формами энтеровирусной инфекции являются энтеровирусный менингит и энцефалит, которые начинаются остро с повышением температуры до 39 - 40 ºС, сильной головной болью, многократной рвотой. При этом возможны боли в желудке, судороги, спутанное сознание, появление сыпи.

Источником инфекции является больной или носитель вируса. Заболевание проявляется в течение 10 дней с момента заражения, чаще через 2 - 5 дней. Единичные случаи заболевания встречаются в течение всего года, но чаще всего инфицирование возникает в летне-осенний период.

Энтеровирусная инфекция передается через зараженную воду и пищевые продукты, при пользовании предметами, загрязненными выделениями больного, а также воздушно-капельным путем при кашле и чихании.

Попав в окружающую среду, вирусы могут сохраняться довольно долго. Они остаются жизнеспособными при комнатной температуре в течение нескольких дней, при температуре 37 ºС сохраняются 50 - 65 дней, выживают в водопроводной воде 18 дней, в речной воде - 33 дня, в сточных водах - 65 дней, но погибают при температурах свыше 50 ºС (при 60 ºС - за 6 - 8 минут, при 100 ºС - мгновенно). Губительно действуют на энтеровирусы ультрафиолетовое облучение и высушивание, поясняют специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ. Они дают рекомендации, которые помогут свести риск заражения энтеровирусной инфекцией до минимума.

Следует строго придерживаться простых правил, многие из которых хорошо известны:

- не использовать для питьевых целей воду из источников, не предназначенных для питья (колодцы, фонтаны, ключи, озера, реки и т. д.);

- не заглатывать воду при водных процедурах и купании в открытых водоемах;

- употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду и напитки в фабричной расфасовке;

- тщательно мыть фрукты и овощи перед употреблением под проточной водой, ополаскивать кипяченой водой, особенно если они предназначены для детей;

- иметь разделочный инвентарь (ножи, разделочные доски) отдельно для сырых и готовых продуктов, салатов, хлеба и использовать по назначению;

- соблюдать элементарные правила личной гигиены: тщательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи, после посещения общественных мест, приходя домой с улицы. Не забывайте прививать детям правила личной гигиены с самого раннего возраста.

- при появлении первых признаков заболевания не заниматься самолечением, срочно обратиться за медицинской помощью - вызвать на дом доктора из поликлиники по месту жительства или (в случае тяжелого состояния) бригаду скорой медицинской помощи и следовать рекомендациям врачей.