Национальный музей РТ - крупнейший музей республики. Его масштаб можно оценить по количеству экспонатов - их в фондах почти 1 млн единиц. К проведению Кубка конфедераций музей подготовил специальные выставки, которые будут особенно интересны для болельщиков и любителей спорта.



- Национальный музей не так далек от спорта. Мы являемся инициаторами многих проектов, например, «Гол в ворота музея», где представляем выставки с крупнейшими наградами всех спортивных команд, какие есть в Республике Татарстан. Надеюсь, в следующем году, когда будет проходить чемпионат мира по футболу, мы представим эти награды гостям, - отметила на пресс-конференции генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова. - Проект «Музейная регата» уже несколько раз проходил в Казани. В этом году его маршрут - Казань - Свияжск - Казань. Это мероприятие с каждым годом привлекает все больше туристов и спортсменов. Регата дает возможность познакомить гостей столицы РТ с музеями, расположенными на Волге.

Для гостей Кубка конфедераций были подготовлены и специальные выставки.

- К сожалению, в фондах нашего музея нет ничего о Мексике. Но нам повезло - предложили организовать уникальную выставку из частной коллекции, которая представляет собой искусство народов Юкатана, - фотографии и подлинные мексиканские изделия из текстиля, - продолжила Гульчачак Назипова.

В рамках Кубка конфедераций в Нацмузее проходит выставка «Море есть сон», на которой демонстрируется серия фотографий мексиканского славяниста, критика, переводчика Сельмы Ансиры в сопровождении фрагментов стихотворений Франсиско Сеговии. Гостям столицы РТ также представлена выставка, посвященная культурам народов, проживающих на территории республики. Дополняет эту коллекцию выставка о народных промыслах казанских татар. Иностранных туристов особенно привлекает Музей Ленина и современная экспозиция Музея им. М.Горького.

Гульчачак Назипова подчеркнула, что во время проведения матчей Кубка конфедераций болельщики очень активно посещали музей. Так, например, с 17 по 22 июня только экспозиции главного здания музея посетили 3174 человека.

- Несмотря на кризис, туристический поток растет с каждым годом. Радует, что увеличивается и количество посетителей музеев. Особенно ярко наблюдается тенденция семейного посещения. Для семей мы предлагаем особенные программы. У нас работает детская площадка, где проводятся занятия с детьми дошкольного возраста. В это время родители могут посетить квест-игру или мастер-класс и приобрести новые навыки, например, посетить уголок гончарного дела, урок живописи, на котором можно нарисовать картину масляными красками и забрать ее с собой. Давно пользуются популярностью занятия по национальной вышивке и каллиграфии. Гости музея могут получить открытку со своим именем, написанным арабской графикой, - рассказала о работе семейных программ гендиректор музея.

К следующему году Нацмузей РТ планирует представить посетителям все фонды музея. По предварительным прогнозам, экспозиция, посвященная истории Татарстана с древнейших времен до наших дней, будет готова к 2020 году. Жители и гости республики получат возможность познакомиться с историей Татарстана в подробностях и в одном месте.

- Также к чемпионату мира по футболу - 2018 мы хотим сделать презентационную выставку об истории и культуре Татарстана. Хотелось бы, чтобы эти выставки проходили не в самом музее, а непосредственно вблизи места сбора болельщиков и спортсменов - на стадионах, - добавила Гульчачак Назипова.