17 июня многодетная семья Шигаповых из Нурлат Зеленодольского района провела выходной день с ТНВ. Этот день, по словам мамы Гузели, «стал самым веселым выходным в жизни семьи».



Субботний день в Казани для многодетной семьи Шигаповых начался с экскурсии по историческим местам столицы РТ. Затем в праздничной программе было колесо обозрения в «Ривьере», после чего Шигаповы отправились в аквапарк, где и провели незабываемые два часа. После всех развлечений многодетную семью накормили обедом в местном уютном кафе.

Гузель со своим будущим мужем Фанисом познакомилась во время учебы в ветеринарном техникуме. До свадьбы они встречались целых пять лет, а недавно отметили 15-летие своей семейной жизни.

Шигаповы воспитывают восемь детей. В этой семье всех поровну: четыре мальчика - четыре девочки, четыре ребенка родных - четыре приемных.

Сегодня Шигаповым живется нелегко. До недавнего времени Фанис работал ветеринаром в местном совхозе. Когда в семье появились два приемных малыша с диагнозом «ДЦП», он был вынужден уйти с работы: за мальчишками нужен постоянный присмотр и уход.

Гузель после появления на свет всеобщего любимца Радика находится в декретном отпуске. Оставаться же, что называется, на плаву им помогает лишь подсобное хозяйство.

Гузель и Фанис очень любят детей. Им нравится, когда в доме детская суета и толкотня. Наверное, эта привязанность к детям, а еще желание иметь большую семью и объединили их 15 лет назад.

Фанис сам из многодетной семьи. Он всегда хотел, чтобы и у него было много детей, чтобы как можно дольше в доме не смолкали детские голоса. «Хорошо, когда дома много детей, когда шумно и весело. Такой дом по-настоящему живет», - разделяет мнение мужа Гузель.

Выходной день с ТНВ стал для семьи Шигаповых настоящим праздником. «Это был самый веселый выходной в жизни нашей семьи», - заметила Гузель Шигапова на прощание.

Напомним, праздник, который многодетной семье из Нурлат Зеленодольского района подарил телеканал «Новый Век», состоялся в рамках проекта «В объективе ТНВ - большая семья».

Проект стартовал на телеканале 15 мая, в Международный день семьи. Его главная цель - показать, что настоящее счастье именно в большой семье, а также напомнить татарстанцам об основных ценностях в жизни любого человека.

Над реализацией проекта, который завершится в октябре, работает весь творческий состав ТНВ.

Во всех программах «Нового Века», начиная от информационных передач и заканчивая ток-шоу, тема многодетной семьи стала главной.

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