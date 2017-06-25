Казанцев необходимо отвадить от досуга в торговых центрах и приучить отдыхать в районных домах культуры. Такой лейтмотив прозвучал в докладе начальника управления культуры исполкома города Азата Абзалова на XVII сессии Казанской городской Думы, где он рассказал о развитии культуры в столице Татарстана.



Решение проблемы досуга горожан Азат Абзалов видит в модернизации районных домов культуры. На сегодня в Казани работают 14 ДК. За 2016 год в них было проведено без малого 2,5 тысячи мероприятий, что на 12% больше, чем в предыдущем году. Почти половина из них была организована для детей до 14 лет.

По словам Абзалова, в Казани работают почти 400 клубных формирований, которые посещают около 10 тысяч человек. В домах культуры активно развивается фестивально-конкурсное движение.

За счет республиканской программы «Сельские клубы» в течение последних пяти лет сеть муниципальных ДК увеличивалась по одному-двум клубам в год - их возводили в отдаленных от культурного центра города жилых массивах. В 2016 году введен в эксплуатацию клуб с библиотекой в поселке Нагорном на 208 мест. В этом году запланировано строительство клуба в Отарах.

В 2016 году из республиканского бюджета были выделены средства на капитальный ремонт крупных городских дворцов культуры: ЦКС «Московский» (119,5 млн руб.), КДК им. Ленина (349 млн руб.), а также на проектные работы по реконструкции КЦ «Чулпан» (5,75 млн руб.). Впервые будет вложено почти полмиллиарда рублей в развитие материально-технической базы в учреждениях культуры, которые не ремонтировались с момента строительства.

В планах на 2017 год не только модернизация технической базы, но и качественное изменение принципов работы городских ДК, сказал Азат Абзалов. Они должны стать культурными центрами, объединяющими вокруг себя все районные школы, детсады, парковые зоны, дома и дворы.

На данный момент большая часть домов культуры строит свою работу на основе кружков и мероприятий по сложившейся с советских времен схеме без учета запросов жителей. После модернизации их деятельность будет направлена на самореализацию и творческое развитие населения. Для этого должен быть сформирован новый образ досуга и социокультурной жизни в целом.

Экспериментальной площадкой для реализации флагманского проекта станет ЦКС «Московский». В сентябре этого года должна состояться презентация нового формата работы. После апробации экспериментальной площадки в случае успеха все дворцы и дома культуры Казани планируется трансформировать в культурные центры.