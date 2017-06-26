Фонд Анжелы Вавиловой собрал первый миллион на строительство в Казани второй очереди хосписа.



Благотворительный марафон «Строим хоспис вместе» стартовал 12 июня. Общая стоимость строительства составляет 250 миллионов рублей. В рамках марафона пройдут благотворительные ярмарки, концерты, общественные акции, флешмобы. Завершится он 30 августа, в День республики, большим гала-концертом под открытым небом. Все артисты в этот день будут работать бесплатно. Вход на концерт будет свободным, сообщает ИА «Татар-информ».

Благодаря строительству второй очереди в Казани появится взрослое паллиативное отделение для онкобольных, пациентов с другими тяжелыми заболеваниями, а также так называемое отделение доживания для пациентов, нуждающихся в социальной медицинской помощи. Детское отделение планируется расширить до 40 мест.

«Уже вскоре после открытия взрослого отделения хосписа на восемнадцать койко-мест мы поняли, что этого количества очень мало. У нас сейчас выстроилась большая очередь в стационар, потому что пациенты и их близкие увидели, что мы создали дом без боли, дом, где примут с любовью и окружат заботой. Мы приняли решение о расширении нашего хосписа», - рассказал председатель правления Фонда Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

Благодаря поддержке жителей Татарстана первый хоспис в Казани был открыт 3 года назад. За это время помощь была оказана почти 2 тысячам пациентов.