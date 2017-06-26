В эту пятницу, 30 июня, проводится Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению.



В Татарстане такая помощь будет оказана в приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан, в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», в приемной Общественной палаты РТ, в общественных приемных районных (городских) отделений партии «Единая Россия», в центрах бесплатной юридической помощи населению Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России в Альметьевске и Бугульме - всего в 56 пунктах в течение всего рабочего дня (в Казани - с 9.00 до 17.00, в районах и других городах - с 8.00 до 16.00).

Адреса указанных приемных в городе Казани:

приемная Президента Российской Федерации в Республике Татарстан - Казань, ул. Кремлевская, д. 12/20, тел. 221-80-36;

региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» - Казань, ул. К.Маркса, д. 31/7 (с 10.00 до 17.00), тел. 238-10-00;

Общественная палата РТ (центр бесплатной юридической помощи) - Казань, ул. Батурина, д. 7, 1-й этаж, каб. 136, тел. 567-80-97;

общественная приемная Авиастроительного районного отделения партии «Единая Россия» - Казань, ул. Дементьева, д. 2б, офис 106, тел. 590-03-21;

общественная приемная Вахитовского районного отделения партии «Единая Россия» - Казань, ул. Левобулачная, д. 48/1, каб. 5, тел. 292-11-27;

общественная приемная Кировского районного отделения партии «Единая Россия» - Казань, ул. Халтурина, д. 16, тел. 554-18-48;

общественная приемная Московского районного отделения партии «Единая Россия» - Казань, ул. Восстания, д. 34, тел. 557-28-11;

общественная приемная Ново-Савиновского районного отделения партии «Единая Россия» - Казань, ул. Четаева, д. 50, 2-й этаж, каб. 202, тел. 523-12-71;

общественная приемная Приволжского районного отделения партии «Единая Россия» - Казань, ул. Ипподромная, д. 17, каб. 2, тел. 277-81-30;

общественная приемная Советского районного отделения партии «Единая Россия» - Казань, ул. Сибирский тракт, д. 20, тел. 273-98-47.

Согласованный со всеми участниками график дежурства, а также адреса приемных пунктов и центров бесплатного консультирования, их номера телефонов размещены на сайте Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России alrf16.ru.

Адреса общественных приемных других районных отделений партии «Единая Россия» будут размещены также в средствах массовой информации соответствующих районов.

Консультировать будут руководители и специалисты Прокуратуры РТ, Министерства юстиции РТ, аппарата Конституционного суда РТ, Управления Министерства юстиции РФ по РТ, Федеральной службы судебных приставов, адвокаты, нотариусы, члены Ассоциации юристов России, сообщает агентство «Татмедиа». Телефон для справок 8 (843) 272-45-45.