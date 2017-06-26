В государственной информационной системе «Народный контроль» с 20 июня открыты восемь новых социально значимых категорий.



Вопросы по социальной поддержке детей-сирот, их опекунов, попечителей и приемных родителей (категория «Опека, попечительство»), предоставлению соцподдержки (категория «Меры социальной поддержки, предоставляемые органами социальной защиты»), выплате различных пособий (категории «Пособия безработным», «Пособия и выплаты по социальному страхованию»), а также реабилитации инвалидов (категория «Технические средства реабилитации и услуги по реабилитации, предоставляемые инвалиду (ребенку-инвалиду) за счет средств федерального бюджета») разделили между собой Министерство образования и науки РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ и региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ.

Проблемы, касающиеся выплат пенсий и пособий, регулируемых отделением Пенсионного фонда РФ по РТ (категория «Пенсионное обеспечение»), а также вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, курирует в категории «Защита прав предпринимателей» Уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, сообщает ИА «Татар-информ».

В новой категории «Жилищное строительство» можно задать вопрос Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.