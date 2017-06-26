В селе Енабердино Менделеевского района Татарстана в минувшую субботу отметили республиканский удмуртский праздник Гырон быдтон.



Гырон быдтон - праздник с языческими корнями. Его название переводится как «конец пахоты». Привязка к полевым работам роднит его с татарским Сабантуем. Традиционно праздник проводят во время цветения лугов. В этот день удмурты благодарят небеса за погоду и молятся о предстоящем урожае.

В Татарстане Гырон быдтон масштабно стали отмечать несколько лет назад. С тех пор празднество неоднократно меняло дислокацию. На этот раз его приняло село Енабердино Менделеевского района, которое считается центром удмуртских традиций в муниципалитете, сообщает ИА «Татар-информ».

Почетным гостем праздника стал Председатель Госсовета РТ, председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин. Он поприветствовал собравшихся от имени Президента Татарстана Рустама Минниханова, органов государственной власти и Совета Ассамблеи народов Татарстана. «Мы признательны удмуртскому народу, представители которого по численности занимают четвертую строчку в республике, за их самобытный вклад в жизнь многонациональной семьи Татарстана», - сказал он.

Организаторы праздника подготовили обширную программу с выставками, играми, конкурсами и концертными выступлениями фольклорных ансамблей.

Угощением и демонстрацией своих работ встречали также марийское, кряшенское, татарское подворья. На главной сцене выступили артисты из многих районов и городов Татарстана, Удмуртской Республики и Кировской области.