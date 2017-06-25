Любовь к спорту воспитывается с ранних лет. В Татарстане действуют федеральные программы по популяризации здорового образа жизни и развитию детского и юношеского спорта.

В рамках программ особое внимание уделяется школьному и дворовому спорту, проводятся различные муниципальные, региональные и всероссийские соревнования, строятся и реконструируются спортивные залы, причем не только в городах, но и в селах.

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, заслуженный тренер РФ по легкой атлетике и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Ольга Павлова отметила, что в ближайшее время в Татарстане будет создана региональная федерация по школьному спорту. Уже создан общественный совет, куда вошли великие спортсмены, олимпийские чемпионы, известные лица, связанные со спортом.

Не зря говорят, что футбол - это король спорта. В Татарстане около 45 тысяч детей не просто гоняют мяч, а серьезно занимаются этим видом спорта. Всего на территории РТ работают 335 спортивных школьных клубов, где занимаются более 48 тысяч учащихся.

Для популяризации спорта в сельских местностях в этом году планируется отремонтировать школьные спортзалы в 14 муниципальных районах Татарстана. Так, ремонт ожидается в Атнинском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Зеленодольском, Лаишевском, Муслюмовском, Новошешминском, Нурлатском, Спасском, Тетюшском, Тукаевском, Чистопольском и Ютазинском районах. На ремонт республикой и федеральным центром выделено более 23 млн рублей.

В Татарстане реализуется проект «Дворовый тренер». Именно дворовый тренер должен стать для жителей микрорайонов проводником в спортивную культуру, помощником продления долголетия для лиц старшего поколения, сказала Ольга Павлова. По ее мнению, Кубок конфедераций способствует развитию детского и массового спорта:

- У многих детей есть прекрасный повод отложить в сторону такие вредные привычки, как компьютер, вместо этого прийти на стадион и увидеть своих кумиров, понять, к чему стремиться.