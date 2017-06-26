Квартиры получены по программе «Социальная ипотека», сообщает ИА «Татар-информ». В Нижнекамске накануне состоялось торжественное заселение дома №28 по ул. 30 лет Победы. Ключи от нового жилья получили 117 семей. Инвестором-застройщиком домов является Государственный жилищный фонд при Президенте РТ.

Своими впечатлениями о новом жилье поделился один из новоиспеченных жильцов Рамис Юнусов: «Событие для нас чрезвычайно радостное! Квартира красивая, светлая».

В скором времени ожидается сдача дома №1 по ул.Табеева. Скорее всего, свои заветные ключи новоселы получат уже на следующей неделе. Напомним, не так давно заселение 10 одноквартирных одноэтажных домов состоялось в пгт Карабаш Бугульминского района.