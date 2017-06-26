Своими впечатлениями о новом жилье поделился один из новоиспеченных жильцов Рамис Юнусов: «Событие для нас чрезвычайно радостное! Квартира красивая, светлая».

В скором времени ожидается сдача дома №1 по ул.Табеева. Скорее всего, свои заветные ключи новоселы получат уже на следующей неделе. Напомним, не так давно заселение 10 одноквартирных одноэтажных домов состоялось в пгт Карабаш Бугульминского района.