Сразу на четырех площадках столицы Татарстана люди сделали зарядку вместе с профессиональными тренерами.

25 июня прошли бесплатные занятия в Парке Горького, Парке Урицкого, Горкинско-Ометьевском лесу и Центре семьи Казан. В общей сложности было вовлечено 300 участников. В этом году организаторы планируют приобщить к спорту около 40 тысяч человек в Казани.

2 июля каждый участник Зеленого Фитнеса на четырех площадках получит персональную карту. Карта участника фиксирует все посещения и накапливает баллы рейтинга на сайте zelfi.ru. По итогам рейтинга за летний сезон самые активные участники бесплатно получат велосипеды. Еженедельные занятия «ЗФ» запланированы на каждое воскресенье в 10:00 утра до 24 сентября.

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