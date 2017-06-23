Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ОАО «Роснанотех» Анатолий Чубайс открыли завод «ТАТ-Адвенира» по производству нанокомпозитных покрытий «Advenira Enterprises, Inc.».

«Нанокомпозитные растворы позволяют увеличить срок службы и повысить надежность изделий. Благодаря этому проекту для промышленности открываются новые возможности. Это инновационное покрытие позволяет обеспечить сохранность металлоконструкций, может использоваться в судостроении и в других отраслях», - сказал Президент РТ.

В свою очередь А.Чубайс отметил, что одним из потребителей нанопокрытия может стать ПАО «КАМАЗ». Он также выразил пожелание, чтобы выросли десятки таких производств в стране.

Предполагается, что объем производственной продукции составит не менее 30 тыс. литров в год. В дальнейшем планируемый объем планируется довести до 300 тыс. литров в год.