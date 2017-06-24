Кубок конфедераций как-то незаметно выкатил на финиш. Увы, сборная России так и не смогла никого удивить на этом турнире, по ходу которого уступила в группе последовательно и сборной Португалии (0:1), и сборной Мексики (1:2).

Будем объективны - в матче со сборной Португалии шансов даже на ничью у россиян не было. Гол, забитый Роналду в начале встречи, был определяющим. Тут сработала нехитрая истина: если ты за весь матч не наносишь ни одного удара по воротам соперника, то никогда не выиграешь. Совсем потерялся в этом матче Глушаков, а защитник Кудряшов умудрился оставить совершенно одного Криштиану Роналду на убойной позиции. И скорее португальцы могли увеличить счет, чем россияне отыграться.

И вот настало время решающих матчей. Вся Россия надеялась, что уж в Казани при своих болельщиках наша сборная покажет все то, что умеет. На стадионе «Казань-арена» собралось рекордное количество зрителей - более 41 тысячи болельщиков. Правда, и мексиканскую торсиду было слышно великолепно.

В начале встречи россияне всей командой ринулись вперед, и защита сборной Мексики вынуждена была работать по максимуму. Дважды игроки россиян падали в штрафной площади гостей, но оба раза судья не стал давать пенальти - ни в случае с падением Жиркова, ни в случае с падением Смолова. Во втором случае, правда, рефери взял видеопросмотр, но это ничего россиянам не дало. Да и Бухаров раз за разом оказывался в офсайде. И Головин, и Жирков могли вести круговерть атак у ворот Мексики, но до ударов дело не доходило. Тем временем гости не спешили переходить на чужую половину поля, и это давало возможность нашей защите успокоиться.

Гол россиян созрел, когда на ударную позицию вышел Смолов. Федор пробил с разворота, но мяч угодил в штангу и заметался по штрафной. Россияне подхватили его и разыграли комбинацию с выводом на удар Ерохина. Экс-ростовчанин с убойной позиции по мячу не попал, но сумел откинуть его Самедову. И Александр не промахнулся, пробив из-под защитника, 1:0 на 25-й минуте.

Увы, мечты о полуфинале Кубка конфедераций для сборной России растаяли через пять минут - не очень опасная атака гостей завершилась непонятным навесом на верхний угол ворот россиян. Акинфеев в этом эпизоде понадеялся на защитников, упустив мяч из виду. И абсолютно неголевой момент превратился в пропущенный мяч - кожаный снаряд издевательски спланировал в ворота, 1:1 на 30-й минуте.

Этот трагический момент стал переломным для россиян. Мексиканцы после этого случая окончательно раскрепостились, и игра была уже равной. Техническое мастерство гостей было очевидно выше, и мексиканцы вскоре прибрали инициативу к своим рукам, точнее, ногам.

И тут созрел еще один ужасный момент у ворот Акинфеева. Защитник мексиканцев, вынося мяч за пределы своей штрафной, элементарно выпулил его к нашим воротам, а другой игрок гостей рискнул побежать за ним. Акинфеев же в очередной раз не рассчитал своего движения к мячу и даже нарушил правила на мексиканце, но тот ухитрился пробить в створ - 2:1 в пользу гостей.

Это было уже непоправимо, ведь ничья россиян совсем не устраивала. А ту еще пошли ошибки у нашей сборной, и вскоре гости начали было праздновать третий гол. Но судья взятие ворот отменил - офсайд.

Вышел на замену Канунников, но двумя неточными передачами дал понять: толку от этой замены не будет. Также отметился чудо-ударом в чужой штрафной Смольников - мяч полетел едва ли не вертикально над пустыми воротами.

Концовку матча россияне доигрывали вдесятером после удаления Жиркова и в итоге проиграли. Отметим, что мексиканцы на этом турнире во всех трех матчах проигрывали сопернику, но всякий раз у них хватало и мастерства, и воли, чтобы вырвать столь ценные очки.

В параллельном матче португальцы вчистую разгромили команду Новой Зеландии (4:0) и вышли в полуфинал с первого места, гарантировав казанским зрителям еще одно увлекательное зрелище: 28 июня сойдутся сборные Португалии и Чили. В другом полуфинале встречаются сборные Германии и Мексики.

Сборная России отбыла в Москву, и теперь внимание наших болельщиков будет приковано уже к чемпионату РФПЛ, который стартует 16 июля.