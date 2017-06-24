Исторические села Татарстана требуют изучения и возрождения

«Древности Восточного Закамья», «Культура исторических поселений Азнакаеевского района», «Человек и природа в Восточном Татарстане» - эти и другие научные труды об изучении и возрождении исторических сел Татарстана были представлены сегодня в Казани их авторами и составителями.

На встрече с журналистами, состоявшейся в ИА «Татар-информ», ученый-историк, археолог, востоковед, заведующий Отделом истории татаро-булгарской цивилизации Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, профессор Альберт Бурханов рассказал об основных направлениях совместной деятельности ученых и местных краеведов, о целях и задачах, которые стоят перед недавно созданным Обществом краеведов РТ и Всероссийским обществом татарских краеведов.

Ольга ИВАНЫЧЕВА; Фото автора

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