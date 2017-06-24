Во время проведения матчей Кубка конфедераций действуют определенные правила для зрителей.

Для обеспечения безопасности на всех стадионах Кубка конфедераций действуют особые правила поведения для зрителей. Они включают в себя и перечень предметов, которые зрителям запрещается проносить, иметь при себе или использовать на стадионах, напоминают организаторы.

К запрещенным предметам относятся оружие любого типа, боеприпасы или составные части огнестрельного оружия; устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки); материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера; рекламные материалы любого рода.

Также среди запрещенных предметов – громоздкие предметы и сумки габаритами более 158 см по сумме трех измерений; детские коляски; продукты питания и напитки, в том числе алкогольные; колющие или режущие предметы, ножи, иное холодное оружие; музыкальные инструменты и духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы), за исключениями горнов и дудок; лекарственные препараты более одной упаковки свыше семи различных наименований и средства медицинского назначения, за исключением лекарственных препаратов в объемах, предусмотренных рецептом врача; зонты длиной свыше 25 см в закрытом состоянии.

Кроме того, запрещается приносить на матчи штатив для фото- и видеоаппаратуры с тремя опорами (тренога) и с одной опорой (монопод, включая «селфи-палки»); аэрозольные баллончики; рабочие инструменты; термосы и фляги; спортинвентарь и спортивное оборудование, включая велосипеды, скейты и самокаты; флаги и баннеры размером более 2 х 1,5 м; любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги.

Важно помнить, что на стадионы нельзя проходить с любыми животными.

На стадионы запрещено проносить взрывчатые вещества, средства взрывания и предметы, начиненные ими; огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия; горючие жидкости, горючие газы; ядовитые, отравляющие или едко пахнущие вещества; окисляющие вещества и органические перекиси; токсичные вещества, радиоактивные материалы и коррозирующие вещества; наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств; красящие вещества; любые сыпучие вещества; жидкости в емкостях более 100 мл; иные вещества, изделия, предметы, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению.

Полный список запрещенных предметов и веществ можно посмотреть по ссылке welcome2018.com.