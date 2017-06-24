Камиль Самигуллин отметил, что футбол воспитывает человека как физически, так и духовно.

Сегодня на пресс-конференции в медиацентре Кубка конфедераций в Казани муфтий РТ Камиль Самигуллин отметил, что он лично, как и Духовное управление мусульман РТ, поддерживает проведение матчей Кубка конфедераций в столице Татарстана. По словам хазрата, любой спорт, и футбол в том числе, воспитывает человека как физически, так и духовно.

«Религия должна помогать людям жить, а не только умирать. Поэтому я хорошо отношусь к футболу, мы рады Кубку конфедераций. Думаю, что спорт, в том числе футбол, несет воспитательную функцию: воспитывает человека и физически, и духовно», – подчеркнул он.

«Я сам в детстве любил играть в футбол во дворе, но не смотреть. У меня не получилось присутствовать на матчах Кубка конфедераций, поскольку был священный месяц Рамазан, я был в разъездах по республике, а последние 10 дней провел в уединении. Но мне позвонил владыка Феофан (митрополит Казанский и Татарстанский Феофан – прим. Т-и), рассказал об итогах, так что я был в курсе», – поделился Камиль Самигуллин.

Напомним, Кубок конфедераций стартовал 17 июня матчем сборных России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Также матчи турнира принимают Москва, Казань и Сочи. 18 июня в столице РТ сыграли сборные Португалии и Мексики, 22 июня на стадионе Kazan-Arena прошла встреча Германии и Чили. 24-го здесь сразились команды России и Мексики. Всего Казань примет четыре игры: последний матч пройдет 28 июня – столица Татарстана примет полуфинал Кубка конфедераций.