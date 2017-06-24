Оформить паспорт болельщика можно, подав заявку на сайте fan-id.ru, или в центре выдачи FAN ID.

Каждый болельщик, посещающий матчи Кубка конфедераций FIFA 2017, должен иметь при себе действительный билет на предстоящий матч (оригинал на бумаге) и паспорт болельщика (FAN ID), напоминают организаторы.

Рекомендуется заняться оформлением паспорта болельщика сразу после приобретения билета на матч. Для оформления FAN ID потребуются два документа: билет на матч и гражданский паспорт РФ или свидетельство о рождении (для ребенка любого возраста).

Оформить паспорт болельщика можно двумя способами. В частности, подать заявку на сайте fan-id.ru или оформить паспорт болельщика прямо в центре выдачи FAN ID в своем городе.

При оформлении через сайт fan-id.ru заявка будет обработана в течение суток. После ее подтверждения останется только получить паспорт болельщика в центре выдачи FAN ID. Оформление паспорта болельщика прямо в самом центре происходит моментально. Вся процедура от обращения до получения напечатанного документа занимает не более получаса.

Напомним, что центры выдачи FAN ID в Казани находятся по адресам: ул. Баумана, д.44/8, ул. Четаева, д.10.

Болельщикам рекомендуется приходить на стадион в день матча заблаговременно. Зрительские ворота стадиона открываются за три часа до стартового свистка. На стадионе пришедших ждут разнообразные развлечения: футбольное караоке, beer-понг, последние автомобильные новинки и конкурсы с футбольным мячом, фотобудка и многое другое.

Магазины фирменной продукции и точки питания также будут доступны владельцам билетов на прилегающей территории и самом стадионе.