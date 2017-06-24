Альберт Каримов подчеркнул, что проведение в Казани мировых спортивных состязаний усиливает имиджевую составляющую экономического успеха региона.

Кубок конфедераций закладывает серьезный задел на будущее для экономики Татарстана. О сиюминутной выгоде здесь говорить не приходится, проведение мировых спортивных состязаний усиливает имиджевую составляющую экономического успеха региона. Благодаря Кубку конфедераций тысячи иностранных гостей посетили Казань и увезут к себе на родину положительные впечатления от города, отметил сегодня в пресс-центре для неаккредитованных журналистов Кубка конфедераций в Казани заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Альберт Каримов.

Напомним, Кубок конфедераций стартовал 17 июня матчем сборных России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Также матчи турнира принимают Москва, Казань и Сочи. 18 июня в столице РТ сыграли сборные Португалии и Мексики, 22 июня на стадионе Kazan-Arena прошла встреча Германии и Чили. 24-го здесь сразились команды России и Мексики. Всего Казань примет четыре игры: последний матч пройдет 28 июня – столица Татарстана примет полуфинал Кубка конфедераций.