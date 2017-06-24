Республиканская премия имени Г.Р.Державина создана для писателей, поэтов и переводчиков, чьи произведения в области литературы, а также работы в сфере юриспруденции получили широкое общественное признание.
2 премии присуждаются один раз в год - в размере 200 тыс. рублей. Одна из премий – за достижения в области литературы, другая – за достижения в сфере юриспруденции.
Имена кандидатов - Воронин Александр, Ишмухаметов Наиль, Нурисламова Альбина, Хурматуллина Алсу, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
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