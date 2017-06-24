Каждый год в автограде появляется прирост школьников на несколько сотен человек. В учебных заведениях острая нехватка мест, отчего школы работают в две смены.

Не помогла исправить ситуацию новая школа в 37 микрорайоне, построенная в прошлом году. В этом году планируется открыть еще одно учебное заведение в 36 микрорайоне. Для улучшения обстановки требуется строительство, как минимум, еще двух школ, сообщают «Челнинские известия».

В Казани такая же непростая ситуация. Около 60 столичных школ испытывают нехватку учебных площадей. Каждый 10-й казанский ученик учится во вторую смену.