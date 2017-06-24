25 июня группа из 100 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, экипированных всем необходимым и снабженных лесопожарным оборудованием, вылетела в Иркутск на тушение лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по РТ.

В регионе сейчас очень сложная обстановка. Жара, сухая и ветреная погода, плюс, человеческий фактор – все это, а еще беспечное и неграмотное отношение жителей и руководителей муниципальных образований, привело к увеличению пожаров.

В минувшую субботу на территории четырех районов Красноярского края и двух в Иркутской области огонь уничтожил почти 180 домов. Более 700 человек остались без крова.