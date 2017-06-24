Пришедшие на мероприятие также смогут получить консультации от специалистов Пенсионного фонда.
29 июня в Вахитовском районе Казани состоится мини-ярмарка вакансий, сообщается на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.
Пришедшие смогут подыскать себе работу, а также получить консультации в области трудового законодательства. Также свои консультации проведут представители Управления Пенсионного фонда в Вахитовском районе. Мини-ярмарка начнется в 9.00 по адресу: Казань, ул. Павлюхина, д.102.
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