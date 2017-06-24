В этом году в Казани капремонт должен начаться в 53 медицинских учреждениях. Помимо этого обновленные объекты здравоохранения оснастят новым медицинским оборудованием и внедрят татарстанский проект «Дружелюбная поликлиника».

Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник Управления здравоохранения Ильнур Халфиев. Главный врач Казани рассказал, что в каждом районе будут ремонтироваться по несколько поликлиник. Так, в Московском и Кировском районах ремонт состоится в 8 объектов взрослой сети и в 5 объектах детской. В Ново-Савиновском и Авиастроительном районах работы начнутся в 5 объектах взрослой сети и 7 детской, в Приволжском и Вахитовском районах в 9 и 5 соответственно и в Советском районе отремонтируют 8 медицинских объектов для взрослого населения и 6 для детского. Среди этих объектов городские поликлиники № 10, 20, 18 городская больница и другие.

Все медучреждения, где пройдет капремонт, оснастят оборудованием. Это: цифровой ренгентовский аппарат, цифровой флюрограф, маммограф, аппараты УЗИ, аппараты суточного мониторирования АД, эндоскопическое оборудование, гинекологическое и урологическое оборудование.