За время Кубка конфедераций выставки в Национальном музее РТ посетили более 3000 человек, и это число постоянно растет.

Об этом заявила гендиректор Нацмузея РТ Гульчачак Назипова. При этом, по ее словам, увеличилось количество «семейных туристов».

Напомним, что перед началом Кубка конфедераций в Национальном музее РТ открылись две выставки, связанные с культурой Мексики. Это выставка фотографий мексиканского славяниста, критика и переводчика Сельмы Ансиры «Море есть сон», а также выставка текстильных изделий мексиканского штата Юкатан.