Татарский национальный праздник плуга сабантуй в этом году пройдет в Казани 15 июля. Городские власти выбрали всего две площадки для его проведения – Березовая роща в Приволжском районе и Казанский ипподром (международный спортивный конно-спортивный комплекс «Казань»). Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

В Березовой роще скооперируются 11 муниципальных районов во главе с министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ. Аграрии организуют сельские подворья. Сабантуй стартует в 10 утра, а в 11 часов начнется театрализованное представление о традициях татарского народа.

Ожидаются традиционные соревнования батыров: 6 категорий среди мужчин и 5 среди юношей. Абсолютный победитель турнира праздника плуга получит главный приз – живого барана и автомобиль.

Добраться до места проведения Сабантуя можно будет на специальных автобусах. Городские власти организовали подачу общественного транспорта к остановкам «39 квартал», «10 микрорайон», «Ст. метро «Проспект Победы», «Концертный зал филармонии», «Оренбургский тракт», «Ул. Глазунова». Автолюбителям предупреждение – парковка будет ограничена по улице Фермское шоссе на участке от улицы Ново-Давликеевская и до улицы Гареева.

На Казанском ипподроме праздничные гуляния начнутся вечером. Казанцы и гости города смогут посмотреть конно-спортивные соревнования и концерт звезд татарской эстрады.