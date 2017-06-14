27 июня на Пушечном дворе Казанского кремля пройдет заключительный концерт VI Фестиваля духовной музыки «Музыка веры».

Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой и оркестр народных инструментов «Казан нуры» под управлением Расима Ильясова представят программу «Дружба народов».

В концерте прозвучат обрядовая музыка народов Европы и Америки, грузинские и армянские песнопения, русский и татарский фольклор, казачьи песни, африканская колыбельная, микс из частушек, пение в технике йодль и другие этнические мотивы. Концерт под открытым небом обещает быть феерическим.

Начало в 19 часов. Вход - свободный. Напомним, что два первых концерта в рамках фестиваля «Музыка веры» состоялись в Болгаре и в Свияжске.