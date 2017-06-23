Актуальные проблемы погашения задолженности по заработной плате на предприятиях и организациях республики обсудили на заседании Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В заседании приняли участие представители Прокуратуры РТ, Государственной инспекции труда в РТ, министерств, Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ, Управления Федеральной налоговой службы по РТ, представители объединений профсоюзов и работодателей Татарстана.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, по результатам заседания предприятиям-должникам по зарплате из Казани, Буинского, Заинского, Черемшанского и Муслюмовского муниципальных районов были установлены четкие сроки погашения долгов, а до тех пор предприятия оставлены на контроле Координационного совета и территориальных межведомственных комиссий.