В честь завершение поста во всех мечетях Татарстана были совершены праздничные молитвы.

Всех мусульман с праздником поздравил Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

- Пусть все мольбы постившихся в месяц Рамазан, примутся Всевышним, и люди смогут очиститься от своих грехов. Пусть для каждого мусульманина будут главными вечные ценности жизни, к обретению которых мы стремились, поклоняясь Создателю в этот священный месяц. Традиции ислама, как и других мировых религий, основаны на вечных ценностях справедливости, добра, милосердия и заботы о ближнем, независимо от национальности и вероисповедания человека. - отметил Муфтий в своем поздравлении.