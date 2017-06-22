Посещаемость игры между россиянами и мексиканцами стала самой высокой среди всех матчей Кубка конфедераций в Казани.

Игру Кубка конфедераций между сборными России и Мексики в Казани посетили 41 тыс. 585 человек. Об этом сообщил диктор на стадионе Kazan-Arena.

Количество зрителей на матче россиян и мексиканцев стало наибольшим среди трех игр Кубка конфедераций, прошедших в Казани. Матч сборных Португалии и Мексики 18 июня собрал 34 тыс. 372 зрителя, а игру немцев и чилийцев 22 июня – 38 тыс. 222 человека.