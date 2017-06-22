Уже в первом тайме россияне показали, что могут играть на равных с грозными мексиканцами. Более того, дважды в штрафной мексиканцев роняли россиян уже в дебюте - сначала Жиркова, а затем и Смолова. Свисток судьи промолчал.

Был Смолов близок к голу и на 24-й минуте, когда попал в штангу, но в той же атаке и был забит гол – отличился спокойный Самедов – 1:0. Но через пять минут счет стал равным Арауйо то ли навесом, то ли ударом навесил мяч в нашу штрафную и кожаный снаряд спланировал точно в сетку – 1:1.

А в начале второго тайма глупейший гол пропустил Акинфеев – не выйдя вовремя на пустой навес, он позволил мексиканцу Лозано просто переиграть себя – 1:2.

А на 60й-й минуте подключившийся к атаке центральный защитник Эктор Морено забил еще один гол – к счастью, хоть здесь видеоповтор определил офсайд.

На 68-й минуте вторую желтую карточку получил Жирков, и россияне остались вдесятером. Так что стало предельно ясно: два гола мексиканцы этой сборной России забить не дадут. Так и случилось – россияне завершили выступления на Кубке конфедераций.