Порядка 1200 волонтеров работают на Кубке конфедераций в Казани

Казанский пресс-центр Кубка конфедераций-2017 посетили член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, призер Олимпийских игр по водному поло, посол чемпионата мира по футболу 2018 года Ирек Зиннуров и Известная российская актриса и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Екатерина Скулкина.

Спикеры отметили, что тесная работа с молодежью дает свои результаты. Так, сегодня в республике работают около 1200 волонтеров, а общее их количество в России – примерно 6 тыс.

Алина БЕРЕЖНАЯ

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