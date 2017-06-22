Ребята стали серебряными призерами соревнований по футболу этапа Всероссийского фестиваля дворовых видов спорта «Детский спорт».

Ученики школы №29 Нижнекамска получат билеты на матч Кубка конфедераций Россия – Мексика, который уже через несколько часов начнется на стадионе «Казань-Арена». Ребята стали серебряными призерами соревнований по футболу межрегионального этапа Всероссийского фестиваля дворовых видов спорта «Детский спорт».

Об этом сегодня на пресс-конференции в медиацентре для неаккредитованных СМИ Кубка конфедераций в Казани рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, заслуженный тренер РФ по легкой атлетике и посол чемпионата мира по футболу 2018 года Ольга Павлова.

Напомним, Кубок конфедераций стартовал 17 июня матчем сборных России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Также матчи турнира принимают Москва, Казань и Сочи. 18 июня в столице РТ сыграли сборные Португалии и Мексики, 22 июня на стадионе Kazan-Arena прошла встреча Германии и Чили. Сегодня здесь встретятся команды России и Мексики. Всего Казань примет четыре игры: последний матч пройдет 28 июня – столица Татарстана примет полуфинал Кубка конфедераций.