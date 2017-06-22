Вице-премьер РФ уверен, что для болельщиков на Кубке конфедераций созданы самые лучшие условия.

Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко отметил, что наследие Кубка конфедераций в России необходимо перенести на чемпионат страны по футболу. Пресс-конференция вице-премьера РФ прошла в казанском пресс-центре для неаккредитованных журналистов Кубка конфедераций.

«Мы очень внимательно относимся к болельщикам на Кубке конфедераций, создаем им все условия. В Санкт-Петербурге, например, прошел праздник "Алые паруса", и гости могли насладиться его атмосферой. Там приняли участие около 2,5 млн человек. Думаю, у туристов были хорошие эмоции. У болельщиков есть отличная возможность посмотреть города: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и его черноморское побережье, древняя Казань. Также болельщики видят на турнире футбол высочайшего уровня: бескомпромиссная борьба, разные стили игры, класс и уровень. Здорово, что болельщики могут видеть футбол в исполнении мастеров. Наследие Кубка конфедераций нам необходимо перенести на чемпионат страны по футболу. Кроме того, ФИФА обладает огромными возможностями: шикарная картинка по телевидению выглядит просто фантастически. Для матчей Кубка мы предоставили новые стадионы, построенные только для футбола. Атмосфера боления на матчах турнира фантастическая – чилийские, мексиканские болельщики. На стадионе поддаешься их энергетике», – отметил Мутко.

Напомним, Кубок конфедераций стартовал 17 июня матчем сборных России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Также матчи турнира принимают Москва, Казань и Сочи. 18 июня в столице РТ сыграли сборные Португалии и Мексики, 22 июня на стадионе Kazan-Arena прошла встреча Германии и Чили. Сегодня, 24 июня, здесь встретятся команды России и Мексики. Всего Казань примет четыре игры: последний матч пройдет 28 июня – столица Татарстана примет полуфинал Кубка конфедераций.