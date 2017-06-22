Это стало вторым событием проекта «Сохраняя традиции», реализуемого Администрацией Советского района.

Для гостей фестиваля подготовили несколько площадок, где каждый мог поучаствовать в народных играх национальностей народов Поволжья: татар, марийцев, чувашей, удмуртов, русских, башкир, мордва. На площадках участников ждали ведущие в национальных костюмах, которые рассказывали о своей народности и играх, в которые играют.

В это время на концертной площадке выступали творческие коллективы художественной самодеятельности Советского района г.Казани с танцами и песнями народов Поволжья, а тот, кто хотел научиться танцевать мог принять участие в мастер-классах по народным танцам от заслуженного работника культуры РТ, руководителя народного ансамбля «Салават Купере» Надежды Будыленко.