Глава Госжилфонда РТ считает 3-летний срок сдачи домов оптимальным для планирования.

Исполнительный директор НО «Государственный жилищный фонд» при Президенте РТ Талгат Абдуллин заявил, что его организация заканчивает первую очередь микрорайона «Салават Купере», а на этапе строительства находятся 7-й и 8-й микрорайоны. Об этом Абдуллин заявил в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Таже Абдуллин рассказал, что республиканский Госжилфонд планирует сконцентрироваться на работе «Салават Купере», а микрорайон «М-14» после сдачи домов социальной ипотеки будет застраиваться фирмой «Ак Барс Девеллопмент». «Мы будем строить „Салават Купере“, в „М-14“ мы последние дома построили, сейчас их заселяем. Остальное — „Салават Купере“, мы сейчас заканчиваем строительство первой очереди микрорайона, это 10—13-й микрорайоны. Дальше находятся в стадии строительтства 7-й и 8-й микрорайоны. В этих двух районах находится более 250 тыс. квадратных метров жилья, которое будет сдаваться в следующем году. Кроме того, мы начинаем строительство 1—3-го микрорайонов. Таким образом, главной строительной площадкой Госжилфонда будет являться „Салават Купере“. То, что касается „М-14“, это немного из другой программы, есть „Ак Барс Девеллопмент“, он будет заниматься строительством жилья там. Не только там, но и „М-14“ в том числе», — заявил Абдуллин.

Помимо прочего, Абдуллин подчеркнул, что существующая 3-летняя система сдачи домов является оптимальной, поскольку проектирование и строительство жилья занимает много времени. «У нас есть трехлетний практический план, сколько надо жилья на текущие три года. Когда мы сказали, что гарантируем трехлетнее стояние в очереди на жилье, такая цифра появилась просто так, не потому, что мы такие слабые и не можем чего-то. Все дело в том, что сама система организации проектирования в отношении земли, технические условия проектирования, реализация самого проекта строительной организацией — все это занимает 3 года. К сожалению, только 2 года занимает предпроектная работа, она незаметна, это тоже достаточно много работы. Поэтому, когда мы сегодня ставим людей на учет, мы знаем, сколько и каких семей будет в конкретном году, и наши обязательства перед ними. Под эти параметры мы уже планируем, какое жилье надо строить, какая квартира должна быть, такое планирование позволяет нам решать много проблем. Мы хотим уйти от обещаний, которые не можем сделать», — заключил Талгат Абдуллин.